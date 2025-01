Präzedenzfall: Alphonso Williams' Witwe gewinnt Rechtsstreit

Alphonso Williams (✝57) bleibt unvergessen – und das nicht nur in den Herzen seiner Fans. Der DSDS-Gewinner von 2017 verstarb vor knapp fünf Jahren an Prostatakrebs. Seine Witwe Manuela Schreyeck-Williams hatte damals versprochen, seinen Instagram-Account in seinem Sinne weiterzuführen. Doch ein plötzlicher Zugangsentzug durch die Plattform sorgte für Frust und Trauer. Jetzt gibt es endlich Klarheit: Das Oberlandesgericht Oldenburg hat entschieden, dass nicht nur der Zugang, sondern auch die Nutzung von Social-Media-Accounts vererbbar sind. Manuelas Anwältin Larissa Rus bezeichnete das Urteil im Gespräch mit RTL als "wegweisend", da es sich um einen Präzedenzfall handele.

Der langwierige Rechtsstreit gegen den Tech-Giganten Meta war für Manuela eine große Belastung gewesen. Wie ihre Anwältin berichtete, habe sie bislang weder auf Hasskommentare reagieren noch rassistische Inhalte entfernen können. "Teilweise sind sehr belastende Nachrichten eingegangen", erzählte die Juristin. Der Konzern hatte argumentiert, Fans könnten glauben, Alphonso würde selbst Nachrichten beantworten. Doch das Gericht ließ diese Begründung nicht gelten: Die Gedenkseite sei durch Schwarz-Weiß-Bilder und eine angepasste Profilbeschreibung eindeutig als solche erkennbar. Nun hat Manuela endlich die Möglichkeit, den Account ihres Mannes zu pflegen, negative Inhalte zu entfernen und die Interaktion mit Usern fortzusetzen.

Im Herbst 2019 erschütterte die Nachricht von Alphonsos Tod die Öffentlichkeit. Der Musiker erlag im Alter von 57 Jahren seiner Krebserkrankung. Doch die Trauer hielt für die Familie auch in der darauffolgenden Zeit an: Vor einigen Jahren erhielt nämlich zudem Alphonsos Sohn Raphael eine schockierende Diagnose. Bei ihm wurde eine seltene Autoimmunerkrankung festgestellt, die seiner Mutter Manuela große Sorgen bereitete. "Obwohl Raphael nicht an Prostatakrebs erkrankte, ist der Verlauf erschreckend identisch – jedoch viel, viel schneller", erklärte sie damals gegenüber Promiflash.

Getty Images Alphonso Williams

Getty Images Alphonso Williams und sein Sohn Raphael in Hamburg, 2018

