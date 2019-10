Ende September machte die traurige Nachricht die Runde: Kultschauspieler Sid Haig (✝80) ist verstorben. Durch seine Rollen in Filmen wie "Kill Bill – Volume 2" oder "James Bond 007 – Diamantenfieber" wurde der Kinostar international bekannt. Seine Fans feiern ihn vor allem für seine Low-Budget-Horrorstreifen. Bisher war die Ursache seines Todes noch unbekannt. Eine Autopsie schaffte nun jedoch Klarheit: Sid ist an einem Herzstillstand gestorben!

Dies wird in dem Obduktionsbericht, der TMZ vorliegt, als hauptsächliche Todesursache aufgeführt. Zusätzlich wurden Atemversagen, eine Flüssigkeitsansammlung in der Lunge und eine Aspergillus-Pneumonie, also eine durch Schimmelpilze ausgelöste Lungenentzündung, festgestellt. Sidney Eddy Mosesian – wie der Star mit bürgerlichem Namen hieß – litt außerdem an der Lungenkrankheit COPD und hatte daher schon zuvor mit Atembeschwerden zu kämpfen.

Die Nachricht von seinem Tod hatte Sids Frau damals selbst bei Instagram bekannt gegeben. Zu einem Bild der beiden schrieb sie: "Er war mein Engel, mein Ehemann, mein bester Freund und wird das auch für immer bleiben. Er hat seine Familie geliebt, ebenso wie seine Freunde und seine Fans."

Getty Images Quentin Tarantino und Sid Haig bei Spike TVs "Scream 2007"

Getty Images Sid Haig bei der Premiere von "Hatchet II"

Getty Images Sid Haig bei der Premiere von "The Devil's Rejects"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de