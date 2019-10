Lange nicht gehört und trotzdem nicht vergessen! Das italienische Musiker-Trio Eiffel 65 sorgte mit ihrem Elektro-Debüt "Blue (Da Ba Dee)" vor genau zwei Jahrzehnten für den Ohrwurm schlechthin – und belegte sogar in 15 Ländern mehrere Wochen lang Platz 1 der Single-Charts. Nachdem Bandmitglied Gabry Ponte (46) 2005 erstmalig, und 2016 dann endgültig aus dem Projekt ausstieg, blieb es auch nach dem Comeback 2010 weitestgehend ruhig um die drei Jungs. Aber was machen die Musiker eigentlich heute?

Gianfranco Randone, oder eher bekannt als Liedsänger Jeffrey Jey (49), blieb der elektronischen Musikszene treu – und ist zudem auch als Produzent unterwegs. Auf Instagram verfolgen seine knapp 24.000 Follower seine musikalische Laufbahn, die über die Jahre ordentlich Fahrt aufnahm. So arbeitete er unter anderem mit namhaften Künstlern wie Robin Schulz (32) zusammen. Auch Band-Kumpel Maury Lobina (45) war nach der Trennung von Eiffel 65 fleißig: Er gründete 2006 gemeinsam mit Jeffrey für vier Jahre die Band Bloom 06. Zudem trat Maury zwei Jahre lang als Vor-Act von Italo-Sänger Vasco Rossi auf. Seine letzte Single "Take me Back" veröffentlichte er 2014 und eröffnete vor Jahren sein eigenes Tonstudio, in dem er bis heute Songs produziert.

Gabry, ebenfalls DJ und Produzent, gelang mit dem Remix "Monster" ein erneuter musikalischer Erfolg in Europa. Neben seinen Veröffentlichungen als Solokünstler, agierte er unter anderem auch als Songwriter. Gabry produzierte die bekannten Hits "Dragostea Din Tei" von Haiducii und "Tacatá" der sizilianischen Band Tacabro mit und trug so weiterhin seinen Teil zur Musikwelt bei.

Instagram / Maury Lobina Maury Lobina und Jeffrey Jey bei der Arbeit im Tonstudio

Anzeige

Instagram / jeffreyjey Sänger Jeffrey Jey und DJ Maury Lobina

Anzeige

Instagram / gabryponte DJ Gabry Ponte, August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de