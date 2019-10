Jetzt gibt es erste Details zu Sullis plötzlichem Tod! Die K-Pop-Sängerin, die 2009 durch die Band f(x) berühmt geworden ist, wurde vor wenigen Tagen tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Offenbar hatte ihr Manager nach ihr gesucht, nachdem er die 25-Jährige länger nicht erreichen konnte. Die Todesursache war bisher noch völlig unklar. Jetzt gab die Polizei bekannt, dass sie in Sullis Fall einen Mord schon mal ausschließen können!

Wie die Zeitung Evening Standard berichtet, gab die Polizei von Seongnam nun die vorläufigen Ergebnisse des Autopsieberichts preis. Demnach konnte man bei Choi Jin-ri – wie Sulli mit bürgerlichem Namen hieß – kein Spuren eines Gewaltverbrechens entdecken. Woran die Musikerin aber tatsächlich verstorben ist, konnten die Gerichtsmediziner noch nicht feststellen. Auch auf den toxikologischen Bericht müssen die Ermittler noch warten.

Sulli hatte in der Vergangenheit oft mit Cyber-Mobbing und Depressionen zu kämpfen. Kurz vor ihrem Tod war sie noch in einer TV-Show zu sehen, in der sie über ihre Erfahrungen mit Online-Mobbing sprach.

Instagram / jelly_jilli Sulli, K-Pop-Star

Instagram / jelly_jilli Sulli im September 2019

Getty Images Sulli in New York, 2015



