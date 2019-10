Herzogin Kate (37) beweist mal wieder, dass sie die Fashion-Queen ist! Die dreifache Mutter und ihr Mann Prinz William (37) reisen zurzeit durch Pakistan. Dort hat Kate schon mehrfach ihren unfehlbaren Modegeschmack unter Beweis gestellt. Häufig griff sie dabei auch auf traditionelle, pakistanische Gewänder zurück. Auch mit ihrem neuesten Look verzückt Kate mal wieder alle Royal-Fans: Sie strahlte bei einer Gala in einer grünen Glitzerrobe!

Ganz unroyal erschienen William und Kate am Dienstagabend in einer Rikscha bei einer Gala des britischen High Commissioners in Islamabad. Die 37-Jährige trug dabei ein atemberaubendes Kleid der Designerin Jenny Packham, mit einem farblich passenden Schal, den sie um ihre linke Schulter drapiert hatte. In dem funkelnden smaragdgrünen Outfit zog die Herzogin alle Blicke auf sich. Dazu kombinierte sie schlichte, silberne Jimmy-Choo-Sandalen und große, goldene Ohrringe von dem südasiatischen Label Onitaa, die in Pakistan hergestellt wurden.

William setzte bei seinem Outfit auch auf einen lokalen Designer. Er präsentierte sich in einem traditionellen Sherwani-Gewand der Marke Naushemian – farblich abgestimmt auf seine Gattin ebenfalls in Dunkelgrün. Was sagt ihr zu Kates Look? Stimmt ab!

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Pakistan, Oktober 2019

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei einer Gala in Islamabad

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Islamabad

