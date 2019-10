Dass Herzogin Kate (37) eine absolute Stil-Ikone ist, hat sie in der Vergangenheit des Öfteren bewiesen. Auch bei ihrer Ankunft in Pakistan zeigte sich die Ehefrau von Prinz William mal wieder von ihrer schicken Seite. Doch Royal-Fans müssten bei diesem atemberaubenden Anblick glatt Erinnerungen an ihre verstorbene Schwiegermutter, Prinzessin Diana (✝36), hochgekommen sein. Denn auch sie zeigte sich zu Lebzeiten in einem ganz ähnlichen Look.

Wow, so hat man Kate definitiv noch nicht gesehen: Wie Fotografenaufnahmen zeigen, präsentierte sich die 37-Jährige beim Auftakt ihrer Pakistan-Tour in einer eleganten Kleid-Hosen-Kombination mit türkisem Farbverlauf. Auch Diana hatte ein vergleichbares Outfit getragen, als sie Pakistan im Jahr 1996 besuchte. Sie entschied sich damals für ein weites Hemdkleid mit gleichfarbiger Hose und Schal in einem blauen Pastellton. Im Gegensatz zu ihrer Inspirationsquelle setzte Kate bei ihrem Auftritt auf einen moderneren und eleganteren Touch, trug keine Ballerinas, sondern spitze High Heels und eine Clutch in Boxform.

Bei der Kombination aus einem Hemd bzw. Kleid, einer langen Hose und einem breiten Schal handelt es sich um die traditionelle Kleidung namens Salwar Kamiz. Sie wird in einigen südasiatischen Ländern wie Pakistan von Frauen getragen. Findet ihr auch, dass Kates Look Dianas sehr ähnelt? Stimmt ab!

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Pakistan im Oktober 2019

Getty Images Prinzessin Diana bei ihrem Pakistan-Besuch 1996

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Pakistan im Oktober 2019

