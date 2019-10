Bauer Gerald und Anna Heiser lassen es auf den Wiesn krachen! 2017 lernten sich die TV-Bekanntheiten bei Bauer sucht Frau kennen und geben ihren Fans seitdem im Netz spannende Einblicke in ihren Alltag im entfernten Namibia. Doch nun holten sich die Turteltauben ein wenig deutsche Tradition nach Afrika: Anna und Gerald ließen bei einem lokalen Oktoberfest so richtig die Sau raus!

"Wir haben viel gelacht und viel getanzt und sogar den Preis für das beste Pärchen in Trachten gewonnen", offenbarte Anna auf Instagram. Was allerdings auch gar nicht so überraschend ist, denn die Blondine und ihr Liebster trugen perfekt aufeinander abgestimmte Outfits. Die gebürtige Polin war in ein verspieltes beiges Dirndl mit einer altrosanen Schürze geschlüpft – diese Farbe fand sich dann auch in Geralds Shirt wieder. Dazu kombinierte der Farmer eine kurze Lederhose mit Wollsocken.

Genug haben die Reality-Stars nun aber nicht vom Oktoberfest für dieses Jahr. In zwei Wochen wollen sie ein weiteres in Namibia besuchen "Bis dahin müssen wir aber wieder Kräfte sammeln, man wird ja nicht jünger", scherzte Anna. Einen neuen Look gibt es dann aber nicht. Die Frohnatur verriet nämlich, es schon jetzt kaum abwarten zu können, wieder ihr geliebtes Dirndl anzuziehen.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser und Bauer Gerald, September 2019

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser an Silvester 2018

Instagram / anna_m._heiser Bauer Gerald und Anna Heiser, Oktober 2019

