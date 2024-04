Bauchumfang schrumpft ordentlich: Anna Heiser hat abgenommen

Anna Heiser (33) hat sich in den vergangenen Monaten offenbar das Ziel gesetzt, ihr Gewicht zu reduzieren. Jetzt zeigt die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin erste Erfolge. In ihrer Instagram-Story blendet sie einen Screenshot ein, dem zu entnehmen ist, dass der Umfang ihres Bauches am ersten Januar dieses Jahres bei 87 Zentimetern lag, ihr Po bei 103 und ihre Oberschenkel bei 60 Zentimetern. Als Anna jetzt nachmisst, sind es am Bauch nur noch 82 Zentimeter. "Yay", freut sich die Influencerin. Wie genau sie abgenommen hat, verrät sie aber nicht.

In den vergangenen Wochen und Monaten war bei Anna einiges los. Jüngst erklärte sie, dass sie erst einmal Abstand von ihren zwei Kindern brauche, auch wenn sie diese über alles liebe. "Ich musste mir eine Pause gönnen. Jetzt, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht in einem Monat", schrieb sie in einem Instagram-Post. Sie wollte sich eine Nacht ihrer psychischen Gesundheit widmen: "Mein Geduldsfaden ist in den letzten Tagen sehr kurz gewesen und das möchte ich nicht. Ich möchte es wieder genießen können."

Nach ihrer Auszeit ist die Goodbye Deutschland-Persönlichkeit wieder auf die Farm zurückgekehrt, allerdings nur vorübergehend. Mittlerweile ist sie schon wieder unterwegs – gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrer Tochter fliegt sie zu ihrer Familie nach Polen, da ihr Patenkind Erstkommunion feiert. "Alle drei völlig übermüdet", schreibt sie während eines Zwischenstopps der langen Reise. Ihr Mann Gerald wird in ein paar Tagen nachkommen.

Instagram / annaheiser Anna Heiser mit ihren beiden Kindern im Januar 2024

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

