Jahrelang geschwiegen: Anna Heiser wurde sexuell belästigt

Anna Heiser (33) erzählt ihren Fans normalerweise von ihrem kunterbunten Familienleben auf einer Farm in Namibia. Nun wendet sich die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin mit einer schrecklichen Erfahrung an ihre Community auf Instagram. Als die damals 24-Jährige mit dem Bus zur Arbeit gefahren sei, habe sie ein Mann sexuell belästigt. "Ich habe es so lange nicht bemerkt, bis ich seine große, schwitzige Hand auf meinem Oberschenkel gespürt habe", erinnert sie sich. Damals sei sie wie versteinert gewesen und habe sich nicht wehren können. Der Mann habe ihr mit seinem Körper jeglichen Fluchtweg versperrt, sodass der Vorfall erst geendet habe, als er ausgestiegen sei.

Viele Jahre habe sich Anna für das, was ihr widerfahren war, geschämt. "Ich habe mich schuldig gefühlt – weil ich eine kurze Hose getragen habe und vor allem, weil ich mich nicht gewehrt habe. Warum habe ich nicht geschrien? Warum habe ich es zugelassen?", schreibt sie in ihrem Post. Erst als sie sich ihrem Mann Gerald Heiser anvertraut habe, habe für sie ein Heilungsprozess begonnen: "Mein Mann hat mich umarmt und einen wichtigen Satz gesagt: 'Du bist es nicht schuld.'" Mit ihrer Offenheit über ihre Erfahrung möchte Anna anderen Opfern sexualisierter Gewalt helfen.

Die Fans der zweifachen Mutter schätzen ihre Ehrlichkeit. Ende des vergangenen Jahres teilte sie schon ihre finanziellen Ängste auf Instagram: "Bereits nach einem Jahr als Farmeigentümer sind wir auf dem harten Boden der Tatsachen angekommen – die Farm trägt sich nicht." Für den Bauernhof in Namibia hatte Gerald extra eine neue Bewässerungsanlage gekauft, allerdings ging dieses Investment nach hinten los. Trotzdem habe das Ehepaar die Farm weiter betreiben wollen. Glücklicherweise habe sich die kleine Familie in der Zwischenzeit auf das Einkommen der Influencerin verlassen können.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser und ihr Sohn Leon

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de