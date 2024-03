Den Tränen nahe: Darum ist Anna Heiser im Gefühlschaos!

Eigentlich könnte Anna Heiser (33) im absoluten Familienglück schwelgen. Nachdem sie mit ihrem Gerald bei Bauer sucht Frau ihre große Liebe gefunden hatte, machten die beiden gemeinsamen Kinder ihre Liebe perfekt. An ihrem Leben zu viert lässt die Influencerin seither auch regelmäßig ihre Community teilhaben und schlägt dabei auch manchmal weniger freudige Töne an – wie auch jetzt wieder. "Ich bin jetzt etwas in einem Gefühlschaos", beginnt sie in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Denn obwohl unsere Entscheidung schon lange feststeht, wird sie jetzt gerade real – ich verkaufe meine Schwangerschaftskleidung."

Obwohl die 33-Jährige sichtlich bedrückt darüber ist, dass sie nun ihre vergangenen Schwangerschaften für immer hinter sich lässt, hat die zweifache Mama bereits eine klare Meinung zur weiteren Familienplanung. Im Rahmen einer Fragerunde mit ihren Followern auf Social Media schien sie ein für alle Mal Klartext zu sprechen und weiteren Nachwuchs auszuschließen. "Vom Gefühl her könnte ich noch ein drittes Kind haben, aber wir haben uns dagegen entschieden, denn ein weiteres Kind bedeutet auch noch mehr Verantwortung", gab sie damals ganz offen und ehrlich zu verstehen. Doch nicht nur die Verantwortung, sondern auch die finanzielle Lage sei ein Faktor in dieser Entscheidung gewesen. Demnach seien die Kosten für die Schulbildung in ihrer Wahlheimat Namibia so hoch, dass ein dritter Spross den finanziellen Rahmen sprengen könnte.

Dass das Leben mit zwei Wonneproppen manchmal gar nicht so einfach ist, hatte Anna ihre Community bereits in der Vergangenheit wissen lassen. Als ihre kleine Tochter Alina noch nicht einmal ein Jahr alt war, hat sie bereits eine Trotzphase durchgemacht, die es in sich hatte. "Wenn sie etwas nicht bekommt, wirft sie sich auf den Boden und weint, als ob jemand ihr etwas Böses antun würde", hatte die Internetbekanntheit sichtlich überfordert berichtet und hinzugefügt: "Manchmal erkenne ich meine Tochter nicht wieder. [...] Es ist ein neuer Lebensabschnitt für uns. Wir müssen schauen, wie wir damit umgehen."

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihren zwei Kindern Leon und Alina

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrer Tochter Alina im September 2023

Wie findet ihr es, dass sich Anna im Netz so emotional zeigt? Ich finde es toll von ihr und kann sie auch absolut verstehen. Na ja, an ihrer Stelle würde ich nicht alles im Netz teilen. Ergebnis anzeigen



