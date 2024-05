"In schweren Zeiten": Anna und Gerald Heiser halten zusammen

Anna Heiser (33) und ihr Partner Gerald haben gemeinsam viel durchgemacht. Gegenüber Promiflash verraten die Bauer sucht Frau-Bekanntheiten, wie sie all die Probleme und Hürden der vergangenen Zeit gemeistert haben. "Ich glaube, dass die ganzen Schicksalsschläge, wenn man eine gute Basis als Paar hat, einen noch stärker machen. Wir halten zueinander, aber wir ergänzen uns gut", behauptet die 33-Jährige im Interview. Auch ihr Liebster stimmt zu: "Ja, das ist das A und O, dass man sich auch darüber unterhält, im Klaren und sich gegenseitig unterstützt."

Anna und Gerald lernten sich 2017 in der Datingshow kennen. Inzwischen sind beide verheiratet und Eltern von zwei gemeinsamen Kindern. "Wir haben uns ja versprochen: In guten wie in schlechten Zeiten", merkt der Familienvater an und versucht positiv zu denken. "Und ja, man kann nie sagen, wie lang die guten Zeiten und wie lang die schlechten Zeiten sind. Aber man muss da zusammen durch, und ich denke, das schweißt zusammen. Wenn man mit den schlechten Zeiten durch ist, dann kann man umso mehr die guten Zeiten genießen!"

Zuletzt musste das Paar einige Schockmomente verkraften. Darunter waren unter anderem ein Autounfall und Brandstifter, die sich an ihrem Eigentum zu schaffen machten. Zudem machten der Familie Existenzängste zu schaffen. Grund hierfür sei ihre Farm in Namibia. Diese kostet das Paar Unmengen an Geld und erbringe nicht so viel, wie sich die Familie erhoffte.

Instagram / gerald_r._heiser Gerald Heiser mit seinem Kind, im April 2024

Picture Puzzle Anna und Gerald Heiser bei "Goodbye Deutschland"

