Pony oder nicht? Anna Heiser holt sich Styling-Rat bei Fans

Anna Heiser (33) veröffentlicht ein süßes Video auf ihrem Instagram-Profil und präsentiert den Followern ihren derzeitigen Haarschnitt. Doch mit der Frise scheint die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin nicht ganz zufrieden zu sein: Humorvoll thematisiert sie in dem Clip den Styling-Aufwand, der durch die Stirnfransen notwendig ist. "Also, was denkt ihr: Pony – ja oder nein?", holt sie sich daher Rat bei den Fans ein.

Ihre Community kommentiert den Beitrag fleißig und steht Anna mit Rat und Tat zur Seite. "Ich liebe meinen Pony. Ohne geht nicht mehr. Aber Glätteisen ist wichtig", meint eine Followerin. "Kleiner Tipp: Einfach eine Rundbürste kaufen und mit der dann stylen, danach mit etwas Haarspray fixieren. Seitdem habe ich da keine Probleme mehr", teilt eine Userin ihre Erfahrungen.

Doch auch ernstere Themen bespricht Anna mit ihrer Netzgefolgschaft: Erst kürzlich verriet sie in einer Fragerunde, wieso sie kein weiteres Kind mehr möchte: "Vom Gefühl her könnte ich noch ein drittes Kind haben, aber wir haben uns dagegen entschieden, denn ein weiteres Kind bedeutet auch noch mehr Verantwortung." Zusammen mit ihrem Mann Gerald Heiser wohnt Anna in Südafrika – doch Schulen in Namibia seien sehr teuer und daher wollen die beiden nicht das Risiko eingehen, zu wenig Geld zu haben, um ihrem Nachwuchs eine gute Schulbildung gewährleisten zu können.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im September 2022

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

