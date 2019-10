Ehrlicher Einblick in Janni Kusmagks (29) Mama-Leben! Vor einigen Wochen erblickte die kleine Yoko das Licht der Welt – das zweite gemeinsame Kind der Profi-Surferin und ihrem Mann Peer Kusmagk (44). Während der Dancing on Ice-Kandidat derzeit jede freie Minute auf dem Eis verbringt, hat die 29-Jährige mit Töchterchen Yoko und Sohnemann Emil-Ocean (2) alle Hände voll zu tun. Und das kann mächtig anstrengend sein: Vergangene Nacht hat Janni kein Auge zugetan!

In ihrer Instagram-Story machte die Zweifachmama sich nun scherzhaft auf die Suche nach dem Übeltäter. "Wer hat mich wohl die ganze Nacht wachgehalten?", fragte Janni und postete ein Foto ihrer beiden Kids dazu – sowohl Yoko als auch Emil-Ocean haben auf dem Pic einen unschuldigen Blick aufgelegt: "Wir waren's nicht!", schrieb sie in ihrem Namen dazu. Doch auf den nächsten Schnappschüssen huscht ein freches Grinsen über Yokos Gesicht. "Ich war's", enthüllte die Mutter den nächtlichen Störenfried.

Dabei ist Jannis Job auch ausgeschlafen schon kein Zuckerschlecken! "In Ruhe fertigmachen, gemütlich Klamotten heraussuchen und vielleicht noch entspannt ein Käffchen trinken ist nicht mehr drin", stellte sie kürzlich in ihrer Instagram-Story klar. "Jetzt ist man damit beschäftigt, dass das eine Kind in der Trage happy ist und das andere sich die Schuhe nicht zum fünften Mal auszieht, alle Windeln frisch sind, man nicht das Essen und Trinken für unterwegs vergisst."

Instagram / jannihonscheid Yoko und Emil-Ocean im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagks Kinder Yoko und Emil-Ocean

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kids Emil-Ocean und Yoko

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de