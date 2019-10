Endlich kümmert sich Inka Bause (50) wieder um die einsamen Herzen der hiesigen Bauern! Bauer sucht Frau ist in eine neue Staffel gestartet und die liebeshungrigen Farmer haben ihre Damen bei dem großen Scheunenfest begrüßen dürfen. Trekker-Fan Jürgen freut sich ganz besonders über den Einzug seiner Ladys Maggie und Kerstin auf seinem Hof. Der 63-Jährige gesteht jetzt nämlich: Er ist nicht nur total einsam – er hat auch nie gelernt zu kochen.

"Ich war 40 Jahre lang glücklich mit meiner Petra verheiratet. Doch dann ist sie nach ihrem 60. Geburtstag an der schlimmsten Form der Lungenkrankheit COPD 4 erkrankt", berichtet Jürgen traurig in einem Bild-Interview. Als 2015 auch noch eine Lungenentzündung hinzugekommen war, habe seine Liebste schließlich den Kampf gegen die Krankheit verloren. Seit dem Tod seiner Frau müsse sich der Thüringer von Essen auf Rädern ernähren. Der Einsamkeit wirkt Jürgen bisher unterdessen mit der Liebe zu seinen tierischen Hof-Bewohnern entgegen – und hat ihnen deshalb sogar Namen gegeben.

Mit Verehrerin Kerstin könnte der Bauer in Sachen Verköstigung sogar einen echten Volltreffer gelandet haben. Die 54-Jährige ist Köchin – und dürfe sich nach Herzenslust in seiner Küche austoben. Ob sich Jürgen aber tatsächlich für die Rheinhessin oder doch für die gebürtige Polin Maggie entscheiden wird, können die Fans in den kommenden Wochen im TV verfolgen.

MG RTL D / Ruprecht Stempell Inka Bause, Moderatorin von "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Guido Engels Jürgen, Haupterwerbslandwirt und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

