Es hätte ein Happy End für Jürgen und Bewerberin Korinne geben können – doch der Bauer sucht Frau-Kandidat schickte seine vermeintliche Traumfrau vorzeitig nach Hause. Am heutigen Abend ging die neue Staffel der ländlichen Liebessuche in eine neue Runde: Neben zehn weiteren Singlemännern will auch Witwer Jürgen eine Partnerin finden. Korinne schien dem 63-Jährigen besonders gut zu gefallen, wären da nur nicht ihre etlichen Haustiere!

Die in Belgien lebende Luxemburgerin kümmere sich nicht nur um zwei Pferde sowie zwei Meerschweinchen: Vor allem ihre neun Hunde lägen ihr am Herzen. "Die leben im Haus und draußen, aber fast alle drinnen. Zwei schlafen auch bei mir im Bett. Die sind wie meine Kinder", erklärte Korinne dem Thüringer – der mit so viel Tierliebe seine Probleme hatte. "Neun Hunde. Das ist schwierig. Ich dachte, du hättest vielleicht eine Hündin mit acht Welpen. Aber so, das ist wirklich schwierig", resümierte Jürgen.

Letztlich dürfte sich Korinne mit ihren tierischen Mitbewohnern selbst ins Aus geschossen haben. "Sie hat neuen Hunde. Und das in der Wohnung. Das geht bei mir nicht", erläuterte der Traktor-Fan – dabei habe sonst alles gepasst. "Ansonsten wärst du meine Frau gewesen. Ehrlich jetzt", beteuerte er. Die 62-Jährige konnte ihre Enttäuschung nicht verbergen: "Ich bin traurig. Ich wäre die richtige Wahl gewesen." Von ihren Vierbeinern hätte sie sich jedoch niemals getrennt: "Ich kann die Hunde nicht abgeben. Das tut mir leid."

