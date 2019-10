So langsam sieht man Jenna Dewan (38) die anderen Umstände an! Erst vergangenen Monat hatten die Schauspielerin und ihr Freund Steve Kazee (43) die freudigen Neuigkeiten verkündet: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und könnten aktuell nicht glücklicher sein. Wie weit ihre Schwangerschaft bereits fortgeschritten ist, verriet die 38-Jährige zwar nicht – doch auf aktuellen Fotos ist schon deutlich ein kleiner Babybauch zu erkennen!

Paparazzi lichteten Jenna und Steve am Donnerstag bei einem Herbstspaziergang in Los Angeles ab – Hand in Hand schlenderten die Turteltauben durch eine Wohngegend und lächelten dabei entspannt: So sieht offenbar das Glück werdender Eltern aus! Besonders süß an den Aufnahmen: Durch den modernen, hoch taillierten Jumpsuit wird Jennas leicht gewölbte Körpermitte optimal in Szene gesetzt. Dazu kombinierte sie Leder-Sandalen, eine rote Tasche und eine große Sonnenbrille. Was für eine stylishe Schwangere!

Ein bisschen Übung in Sachen Schwangerschaft hat Jenna ja schon: Sie hat bereits eine kleine Tochter. Everly (6) stammt aus ihrer Ehe mit dem Schauspieler Channing Tatum (39). Die beiden heirateten 2009 und trennten sich im vergangenen Jahr überraschend.

Bris / MEGA Steve Kazee und Jenna Dewan in Los Angeles

Bris / MEGA Jenna Dewan in Los Angeles, Oktober 2019

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan, November 2015

