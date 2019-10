Am vergangenen Donnerstag durften es endlich alle wissen: Christin Kaeber bekommt ihr allererstes Kind! Mit einem süßen Foto, auf dem bereits ein kleiner Babybauch zu erkennen ist, verkündeten das Model und ihr Freund Leon, dass sie in freudiger Erwartung sind. Unter dem Beitrag sammelten sich etliche Glückwünsche von Fans und Kollegen. Auch Christins Schwester Liz Kaeber (27) platzt geradezu vor Freude: Im Netz veröffentlichte sie jetzt ein rührendes Statement.

"Wisst ihr eigentlich, wie glücklich ich bin, euch das endlich verkünden zu können", begann sie ihre Botschaft auf Instagram. "Habe so lange darauf gewartet und mich die letzte Zeit jeden Tag damit befasst: Ich werde Tante!", jubelte die 27-Jährige und verriet dann: "Ich gehe schon jetzt voll und ganz in meiner Rolle auf, für mich wird ein Traum wahr." Wie aus ihren Zeilen hervorgeht, wusste Liz wohl schon eine ganze Weile von der Schwangerschaft ihrer großen Schwester.

Auch ihre Follower sind sich sicher, dass es Baby Kaeber so richtig gut gehen wird. "Du wirst so eine tolle Tante", betonte YouTuberin Sarah Harrison (28). Was sagt ihr zu Liz' Beitrag? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Freund Leon

Instagram / christinkaeber Christin und Liz Kaeber im Mai 2019

Timm, Michael / ActionPress Sarah Harrison beim PLACE TO B-Award, 2019

