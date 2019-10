Was für ein Meilenstein für Grey's Anatomy! Seit fast 15 Jahren flimmert die beliebte Arztserie über die TV-Mattscheibe. Mittlerweile läuft in den USA schon die 16. Staffel – und diese verspricht auch dieses Mal wieder ganz viel Liebe, Drama und Action. Vor wenigen Tagen zelebrierte der Cast dann ein ganz besonderes Highlight: Zum 350. Mal wurde eine Folge von "Grey's Anatomy" gedreht!

Via Instagram teilten einige Schauspieler des Formates diesen denkwürdigen Moment mit ihren Fans. So schrieb unter anderem Andrew DeLuca-Darsteller Giacomo Gianniotti (30): "Glückwunsch an Shonda Rhimes (49), die diese unglaubliche Sendung ins Leben gerufen hat und an alle, die das Privileg wie ich haben, an dieser Show mitzuwirken!" Auch Produzentin Shonda meldete sich mit rührenden Worten bei ihrer Community. "Ich könnte nicht stolzer auf die wunderbaren Menschen sein", betitelte die 49-Jährige ein Selfie von sich und dem Cast.

Vor wenigen Tagen sprach Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (49) in einem Interview über ein mögliches Ende der beliebten Arztserie – und für das Finale hätte die Meredith Grey-Darstellerin auch schon einiges im Kopf. "Ich würde es lieben, wenn manche aus der Original-Besetzung wiederkämen", erzählte die 49-Jährige in James Cordens (41) Talkshow.

Instagram / shondarhimes "Grey's Anatomy"-Cast im Oktober 2019

Instagram / shondarhimes Die "Grey's Anatomy"-Darsteller 2019

Getty Images "Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo

