Die Schwester von Amal Clooney (41) ist mit Alkohol am Steuer erwischt worden. Das dürfte für die Ehefrau von George Clooney (58) ganz besonders unerfreulich sein. Denn die renommierte Anwältin ist von Berufs wegen für ihr untadeliges Verhalten bekannt. Mehr noch: Amal gilt als eine der führenden Expertinnen für Menschenrechte weltweit. Ihre Schwester Tala Alamuddin hingegen scheint es mit dem Gesetz nicht ganz so ernst zu nehmen. Sie wurde in Singapur wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Tala räumte vor Gericht ein, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein, wie The Straits Times berichtete. Die 47-Jährige bekannte sich demnach ferner schuldig, ohne gültigen Führerschein und ohne Versicherung unterwegs gewesen zu sein. Die Modedesignerin wurde dem Bericht zufolge zu einer Gefängnisstrafe von drei Wochen verurteilt. Sie muss außerdem 6.500 Singapur-Dollar, umgerechnet rund 4.200 Euro, Strafe zahlen und darf vier Jahre nach ihrer Freilassung kein Auto mehr fahren.

Tala hatte der Zeitung zufolge in einem Restaurant zwei Gläser Wein und ein Glas Champagner getrunken. Auf der Heimfahrt soll sie bei einer Verkehrskontrolle durch ihr unsicheres Verhalten aufgefallen sein. Laut dem Bericht sei es nicht die erste Verurteilung dieser Art für Tala gewesen. Sie soll bereits 2013 wegen Alkohol am Steuer für zwei Jahre ihren Führerschein verloren haben.

Splash News Tala Alamuddin in New York

Splash News George und Amal Clooney im Mai 2019

Splash News Tala Alamuddin, Schwester von Amal Clooney

