Eine traurige Nachricht erreichte die Tenniswelt! Alexander Volkov gehörte einst zu den Weltklassespielern im Tennis. Der Russe stand vor 26 Jahren sogar im Halbfinale der US Open. Doch seinen Gegner Pete Sampras (48) konnte er nicht in die Knie zwingen. In seiner Karriere traf er unter anderem auf Boris Becker (51) und Michael Stich (51). Nun wurde verkündet, dass der Tennis-Star gestorben ist!

Auf der Website von Association of Tennis Professionals wurde bekannt gegeben, dass Alexander im Alter von nur 52 Jahren verstorben ist. Doch weitere Details über das Ableben des russischen Tennisprofis sind bisher noch nicht bekannt. Stattdessen erinnerte der Verband in dem Beitrag an die größten Erfolge in seiner Karriere.

Den größten Sieg feierte der Linkshänder im September 1990: Damals gewann er seine erste ATP-Tour-Trophäe in Mailand. Außerdem brach er die 21-matchige Siegesserie von Stefan Edberg (53). Seine beste Platzierung in der Weltrangliste war Rang 14. 1998 trat er als professioneller Spieler zurück und trainierte stattdessen den russischen Tennisprofi Marat Safin (39). Zusammen gewannen sie die US Open 2000 sowie auch die Australien Open 2005.

Getty Images Boris Becker

Getty Images Tennis-Star Alexander Volkov

Getty Images Tennisspieler Stefan Edberg



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de