So sieht also ein Körper nach diversen Schönheits-OPs aus! Weil US-Rapperin Cardi B (27) nach der Geburt ihrer Tochter im Juli 2018 so unzufrieden mit ihrem Mama-Body war, entschied sie sich zu einer kompletten Rundumerneuerung. Die 27-Jährige unterzog sich mehreren Brust-OPs und einer großflächigen Fettabsaugung. Nach einer längeren Pause, die durch die postoperativen Schmerzen verursacht wurde, präsentiert sie jetzt stolz ihren aufgepimpten Körper im Netz.

Ihren über 52 Millionen Followern zeigt sie auf Instagram in ihrem knappen 520-Dollar-Bikini, was sie zu bieten hat: eine riesige Oberweite, einen flachen, durchtrainierten Bauch und heiße Kurven an den richtigen Stellen. Alles fein geschnitzt vom lieben Beauty-Doc. Und ihre Follower? Die lieben das Make-Over! Auf der Foto- und Videoplattform häufen sich zahlreiche Kommentare wie: "Du siehst aus wie ein Victoria's Secret Model" oder "Ich will in Zukunft auch so aussehen."

Aber für dieses Aussehen musste die Rapperin einen hohen Preis bezahlen. Sie hatte nach ihren Eingriffen mit starken und dauerhaften Schmerzen zu kämpfen. Ihre Gliedmaßen schwollen an, sodass sie kaum noch laufen konnte. Selbst ihre Bühnenshows musste die Künstlerin im Mai dieses Jahres absagen. Dabei gibt sie selbst zu: "Ich hasse es, Shows zu canceln, weil ich das Geld liebe. Ich bin süchtig nach Geld und mir wird eben echt viel gezahlt für meine Shows." Aus diesem Grund hat die Musikerin für sich entschieden: Sie wolle zukünftig auf weitere Beauty-OPs verzichten, erklärt sie auf Twitter.

Getty Images Offset und Cardi B beim Summer Jam 2019

Instagram / iamcardib Cardi Bs Füße

Splash News Cardi B bei "Jimmy Kimmel Live!"

