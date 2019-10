Robert Pattinson (33) beweist zum wiederholten Male "Biss". In seiner aktuellen Rolle in dem Fantasie-Horrorfilm "The Lighthouse" verkörpert der Twilight-Schauspieler einen Leuchtturmwärter des 19. Jahrhunderts, den die Isolation nahezu in den Wahnsinn treibt. Robert zeigt in der Hauptrolle nicht nur, dass er durchaus neben Schauspielgröße Willem Dafoe (64) bestehen kann, sondern dass er auch zu extremen Methoden greift, um seinem Schauspiel Authentizität zu verleihen. Dafür pinkelt er sich sogar vor versammelter Mannschaft in die Hose!

In einem Esquire-Interview erzählt Robert spannende Details vom Set: "Im Grunde war ich die ganze Zeit bewusstlos. Es war verrückt. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, mich zu übergeben. Ich habe mir in die Hose gepisst. Das war das ekligste." Während der Dreharbeiten überließ er eben nichts dem Zufall und ließ sich komplett auf die Rolle des Aussätzigen ein. "Es bedeutet, dass man die ganze Zeit über verrückt sein kann. Na ja, nicht die ganze Zeit, aber so etwa eine Stunde, bevor die Szene gedreht wird", erklärt er.

Im Vorfeld stand er unter großem Druck, denn bei den Proben für den Streifen lief es ganz und gar nicht nach seinen Vorstellungen: "Ich wusste nicht, wie ich performen sollte [...]. Am Ende der Woche dachte ich, ich werde gefeuert, bevor wir überhaupt angefangen haben." Doch der Leinwand-Star machte sich ganz umsonst Sorgen. Robert und sein Kollege Willem werden schon jetzt als heiße Anwärter für einen Oscar gehandelt. Zumindest eine Nominierung sollte laut Kritiker drin sein.

Getty Images Robert Pattinson bei der GO Campaign Gala 2018

Getty Images Robert Pattinson beim "International Film Festival" 2019

Getty Images Robert Pattinson im Oktober 2018

