Was für eine schöne Überraschung! Im Mai verkündete Iris Aschenbrenner (39), dass sie zum ersten Mal Mami werden würde. Seitdem hält sie die Öffentlichkeit fleißig mit Updates aus ihrer Schwangerschaft auf dem neuesten Stand. Im November soll ihr Sohnemann endlich das Licht der Welt erblicken. Doch bevor es in den Endspurt zum Geburtstermin geht, gab es jetzt noch eine tolle Überraschung für die Bald-Mama: Ihre Freundinnen veranstalteten für sie eine Baby-Shower-Party!

Auf Instagram teilte der Ex-Köln 50667-Star mehrere Fotos, auf denen sie die liebevoll dekorierte Wohnung zeigt, die zwei ihrer engsten Freundinnen geschmückt hatten – alles in Babyblau gehalten. Auf einem anderen Pic ist zu sehen, wie die 39-Jährige eine Torte anschneidet, auf der ganz groß "It's a Boy" steht. Unter den Beiträgen ließ die werdende Mami ihren Gefühlen freien Lauf und bedankte sich für die tolle Überraschung, von der sie nichts geahnt habe. "Alle waren so nett und haben sich mit uns auf den kleinen Mann gefreut", verriet Iris. Und ergänzte: "Den Abend werde ich sicher nie vergessen!"

Unter dem Beitrag meldeten sich auch ihre Freundinnen zu Wort, die für die Überraschungsparty verantwortlich waren. "Es war ein sehr schöner Abend", schwärmte eine der Vertrauten – und eine andere verriet: "An dem Abend habe ich dich zum ersten Mal sprachlos gesehen!" Neben einigen Glückwünschen ihrer Bewunderer, die sich ebenfalls unter dem Posting der 39-Jährigen reihten, zeigte sich sogar der ehemalige Mister Germany Dominik Bruntner (26) total angetan von den Bildern und Zeilen der Mama in spe.

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenners Baby-Shower-Dekoration

Anzeige

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de