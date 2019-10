Daniela Büchner (41) will die Streitigkeiten mit Jennifer Matthias beenden! Vergangene Woche hatten sich die Witwe von Jens Büchner (✝49) und dessen frühere Verlobte in die Haare bekommen: Die 41-Jährige hatte via Social-Media behauptet, zu allen Kindern ihres verstorbenen Mannes Kontakt zu haben – auch zu Jennys Sohn Leon. Als Beweis veröffentlichte die fünffache Mutter ein Foto, das sie mit dem Achtjährigen und Jens' älteren Töchtern aus erster Ehe zeigt. Jenny rastete daraufhin aus und verlangte, das Bild sofort zu löschen. Nun zeigt Daniela Einsicht in dem Hin und Her – und entschuldigt sich öffentlich!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin am Montagvormittag ein langes Statement. Darin erklärt sie: "Dieses Mal habe ich etwas nicht richtig gemacht. Es tut mit leid, dass ich das Foto von Leon gepostet habe, Jennifer. Vielleicht waren es die Emotionen... [...] Es war nicht richtig!" Sie sei ein sehr emotionaler Mensch und schaffe es manchmal nicht, nicht auf bestimmte Konfrontationen zu reagieren.

Jennifer warf Daniela vor, ihren Sohn für "das Schmierentheater" zu benutzen und keineswegs Kontakt zu Leon zu pflegen. Der Aufforderung der Boutique-Betreiberin, das Foto sofort zu entfernen, ist Daniela nun nachgekommen.

Instagram / matthias.jennifer Daniela Büchner mit Jens' Kindern aus früheren Beziehungen

TV NOW / 99pro Media Jennifer Matthias (rechts) und ihr Sohn Leon auf Mallorca

Action Press / azee Daniela Büchner auf Mallorca

