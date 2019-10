Jennifer Matthias platzt der Kragen! Im November vergangenen Jahres verstarb Jens Büchner (✝49) an Lungenkrebs. Der Sänger hinterließ fünf Kinder von drei verschiedenen Frauen. Zwei ältere Töchter, Jenny und Jessica aus der Ehe mit Ex-Frau Susanne, sowie den Sohn Leon von Ex-Freundin Jennifer und die kleinen Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya von Daniela Büchner (41). Letztere betonte nun, besten Kontakt zu allen Nachkommen ihres Gatten zu pflegen – und das brachte Jennifer zum Explodieren!

In ihrer Instagram-Story teilte die Blondine einen Schnappschuss, der sie mit den älteren Mädels und Leon zeigt. Dazu schrieb sie: "Ich habe zu jedem Kind Kontakt." Zu viel für Leons Mama. Sie teilte den Screenshot auf ihrem Account und ließ dazu ordentlich Dampf ab. "Ich bin bei all ihren Spielchen ruhig geblieben... Aber nun hat sie den Bogen überspannt! Sie hat überhaupt gar keinen Kontakt, weder zu Leon noch zu mir", stellte sie richtig. Für Jenny gehe es zu weit, dass Danni ihr Kind für ihr "Schmierentheater" benutze. Bis heute habe Leon kein einziges Andenken an seinen Vater von Daniela bekommen. "Sie soll woanders Lügenmärchen spielen, aber nicht bei uns! Wenn sie nicht weiß, wie man sich vernünftig und kindgerecht benimmt, dann soll sie uns einfach in Ruhe lassen! Ich habe keine Nerven mehr für so ein Schauspiel", stellte Jenny abschließend klar.

Es ist nicht das erste Mal, dass Danni erklärte, dass sie auch zu Jens' älteren Kindern einen guten Draht habe. Erst im März dieses Jahres beteuerte die 41-Jährige in einem Interview mit Closer: "Leon gehört zur Familie und ist jederzeit und immer herzlich willkommen."

Instagram / matthias.jennifer Daniela Büchner mit Jens' Kindern aus früheren Beziehungen

Anzeige

TV NOW / 99pro Media Jennifer Matthias (links) und ihr Sohn Leon auf Mallorca

Anzeige

ActionPress Daniela und Jens Büchner im Sommer 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de