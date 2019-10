Im vergangenen Juli verkündete Marc ter Stegen (27) süße Neuigkeiten: Der Deutschland-Keeper wird zum ersten Mal Papa! Nachdem der Fußballprofi seine Partnerin Dani im Jahr 2017 zur Frau genommen hatte, folgt nun der nächste Schritt in Sachen Familienplanung. Die Eltern in spe sind bereits ganz aus dem Häuschen! Und offenbar dauert es auch gar nicht mehr allzu lange, bis die beiden ihren Spross das erste Mal in die Arme schließen können: Danis Babybauch ist bereits kugelrund!

Via Instagram teilte die Bald-Mama kürzlich einige Bauch-Updates mit ihren Fans. Ihre Körpermitte ist bereits deutlich gewölbt – und gewiss nicht mehr zu verstecken! Doch das möchte Dani wohl auch gar nicht. Sie weiß ihren Schwanger-Look nämlich perfekt in Szene zu setzen: Die Blondine trägt mit Vorliebe enge Oberteile und Kleider, um die hübsche Wölbung noch zu betonen. Auch der typische Glow werdender Mütter ist auf den Bildern nicht zu übersehen.

Name und Geschlecht haben Dani und Marc bisher nicht verraten. Offenbar haben die beiden aber schon einen Spitznamen für ihr gemeinsames Kind: Bär! Zumindest hat die Blondine bisher beinahe jeden Mama-Beitrag mit einem Emoji versehen, das einen Teddybären zeigt.

Instagram / daniterstegen Marc ter Stegens Frau Dani, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / daniterstegen Dani ter Stegen im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / daniterstegen Dani ter Stegen im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de