Sie erlebt zurzeit einen wahren Höhenflug! Camila Cabello (22) ist nicht nur mit dem wohl heißesten Junggesellen Shawn Mendes (21) zusammen, sondern landet auch einen Hit nach dem anderen. Neben musikalischen Glanzleistungen folgte erst vor Kurzem aber ein weiteres Highlight in ihrer jungen Karriere: Camila schnupperte royale Luft und traf die britischen Thronfolger Prinz William (37) und Herzogin Kate (37)!

Via Instagram teilte der Kensington Palace einen Schnappschuss von diesem denkwürdigen Tag. Neben den Radio-DJs Clara Amfo und Greg James kürte die "Havana"-Interpretin zusammen mit dem Herzogpaar die "Teen Heroes of 2019" und verlieh dafür die BBC Radio 1 Teen Awards. Bereits zum vierten Mal hatten die Cambridges zu dieser Auszeichnung in ihren Palast eingeladen und sich dafür prominente Unterstützung aus dem Musikbusiness geholt.

Camilas Fans dürften auf den Fotos im Netz bei ihrem Idol einen wahren Prinzessinnen-Moment erkannt haben: Die Sängerin trug an diesem Tag ein gelbes Rüschenkleid und erinnerte damit stark an die Disney-Prinzessin Belle aus dem Film "Die Schöne und das Biest".

Getty Images Camila Cabello im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Camila Cabello im Kensington Palast, Oktober 2019

Anzeige

Findet ihr auch, dass Camila wie eine Disney-Prinzessin aussah? Ja, irgendwie schon! Nein, absolut nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de