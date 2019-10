Endlich gibt Camila Cabello (22) die lang ersehnte Liebeserklärung! Seit Monaten knistert es zwischen der "Havanna"-Interpretin und ihrem Musiker-Kollegen Shawn Mendes (21) gewaltig. Auch wenn Knutsch-Bilder und die süßen Turteleien vermuten lassen, dass es langsam ernst zwischen den beiden wird, hielten sie sich mit öffentlichen Liebesbekundungen bisher noch zurück. Jetzt schwärmt Camila von ihrem Partner und gibt einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt.

"Ja, wir sind ziemlich glücklich. Ich liebe ihn wirklich sehr", offenbart die 22-Jährige in Roman Kemps Radio-Show Capital Breakfast und spricht ganz offen über die Beziehung zu ihrem "Señorita"-Partner. Die Beauty sei wirklich froh über die Zusammenarbeit an ihrem Hit – denn so hätten die zwei seit Langem endlich wieder Zeit miteinander verbringen und ihre Liebe füreinander entdecken können. "Es hat so viel Spaß gemacht! Wisst ihr, wir waren für so lange Zeit Freunde und dann war da eine lange Periode, wo wir uns nicht gesehen haben, weil wir beide so beschäftigt waren", erklärt Camila.

Ob auf ihre süßen Worte auch bald Shawns Liebes-Statement folgen wird? Noch vor wenigen Wochen hatte der Musiker sich vor einem Fan ziemlich ausweichend zu der Romanze geäußert. "Ich möchte ehrlich sagen, dass ich mit euch über dieses Zeug sprechen möchte, aber ich bin nicht allein in dieser Beziehung”, sagte er einem US-Weekly-Bericht zufolge – und ließ damit vermuten, dass seine brünette Freundin ihr Glück nicht mit der Öffentlichkeit teilen wolle.

MEGA Sängerin Camila Cabello

MEGA Musiker Camila Cabello und Shawn Mendes

MEGA Shawn Mendes und Camila Cabello in Los Angeles

