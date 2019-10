Zeichnet sich hier etwa ein neuer Fashion-Trend ab? Stars wie Victoria Beckham (45) oder Gigi Hadid (24) sind dafür bekannt mit ihrem Streetstyle zu polarisieren. Vor allem die Frau von David Beckham (44) fiel erst kürzlich durch eine ziemlich gewagte und bunte Pullover-Rock-Kombi auf. Doch dieser farbenfrohe Look wird mittlerweile durch krassere Styles getoppt: Gigi, Cardi B (27) und Co. setzen jetzt auf zweifarbige Anzüge!

Einfarbig war gestern! Die 24-Jährige wurde vor wenigen Tagen in einem ziemlich speziellen Hosenanzug von Paparazzi abgelichtet. Der Zweiteiler in Blau und Weiß weist einen geschickten Farbverlauf auf – damit ist das Model ein absoluter Hingucker. Auch Cardi ist eine Knallfarbe nicht genug! Die Rapperin setzte erst kürzlich auf einen türkis-orangefarbenen Look. Bereits im August war Schauspielerin Cate Blanchett (50) diesem Trend verfallen. Ihr ziemlich schlichter, schwarzer Anzug wurde mit blauen Puffärmeln aufgepeppt.

Schon bei den Oscars 2018 überraschte Miley Cyrus (26) mit einem zweifarbigen Kleid. Die Sängerin wählte für diesen Abend eine Robe, die durch ihre weiße und schwarze Hälfte ein absoluter Eyecatcher war. Miley könnte somit eine kleine Vorreiterin für den Zweifarben-Trend sein. Was meint ihr, sind die Outfits Top oder Flop?

RCF / MEGA Cardi B, Rapperin

Anzeige

ENT / SplashNews.com Cate Blanchett, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus bei den Oscars 2018

Anzeige

Was meint ihr, sind die Outfits Top oder Flop? Eindeutig Top! Für mich ein absoluter Flop! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de