Fashion-Fauxpas oder Up-to-date? Als Modedesignerin und Stil-Vorbild genießt Victoria Beckham (45) nicht nur in der Modebranche größtes Ansehen, sondern auch bei ihren Fans. Nach ihrem Austritt bei den Spice Girls gründete die Frau von Kicker-Ikone David Beckham (44) sogar ihr eigenes und gleichnamiges Modelabel, das durchaus erfolgreich ist. Nun wurde Victoria jedoch in einem Outfit gesichtet, das etwas seltsam anmutet. Passiert etwa auch einer Fashion-Ikone mal ein stylischer Fehltritt?

Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen die Britin am Dienstag beim Verlassen eines Apartment-Gebäudes in New York. Ihr Look schien dabei ganz im Sinne des Colour-Blockings zu stehen: Die 45-Jährige kombinierte einen herbstlichen, fliederfarbenen Wollpullover inklusive weißem Blusenkragen mit einem luftigen, knallroten Sommerrock und farblich passenden Peeptoe-Stiefeln. Ihre Haare trug Victoria zu einem strengen Zopf gebunden – ihr Gesicht versteckte sie hinter einer übergroßen Sonnenbrille.

Doch trotz der schrillen Farben und der gewagten Kombination aus sommerlichem Unterteil und herbstlichem Oberteil zeigten sich die Fans von dem Kleidungsstil begeistert: "Ich könnte diese beiden Farben nie zusammen tragen – aber bei dir sieht es wunderschön aus!", staunte eine Followerin auf Instagram. Vic gefiel ihr Style anscheinend so gut, dass sie ihn direkt noch einmal ausführte: Noch am gleichen Tag wurde die Fußballer-Gattin erneut in einer Pullover-Rock-Kombi abgelichtet, dieses Mal trug sie jedoch blaue Schuhe.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham in der "Today Show", Oktober 2019

ENT / SplashNews.com Victoria Beckham im Herbst 2019 in New York

Felipe Ramales / SplashNews.com Victoria Beckham in New York

