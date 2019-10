Wird das eine ganz knappe Kiste für Lars Stindl (31)? In der Brust des Stürmers von Borussia Möchengladbach schlagen aktuell wohl zwei Herzen. Eigentlich muss der Kicker am morgigen Donnerstag mit seinem Verein in der Europa Leauge ein Auswärtsspiel beim AS Rom absolvieren. Dabei baut die Mannschaft auf ihren Kapitän, um gegen den Favoriten aus Italien etwas Zählbares mitzunehmen. Allerdings steht seine Frau kurz vor der Entbindung: Lars fuhr also nicht zum Flughafen, sondern in den Kreißsaal.

Wie unter anderem der Kicker berichtet, habe der 31-Jährige beim Abflug des Fliegers aus Köln gefehlt. Seine Frau Tanita erwartet zur aktuellen Stunde das zweite Kind der Familie, weshalb der Nationalspieler sich für eine spätere Anreise entschied. Der Name oder das Geschlecht des neuen Mitglieds der Familie Stindl sind noch geheim. Allgemein hält sich der Bundesligaprofi in Sachen Privatleben sehr bedeckt. Den Namen seiner 2016 geborenen Tochter verriet er nur dadurch, dass er sich "Livia" auf seine Fußballschuhe drucken ließ.

Der Trainer von Gladbach macht sich derweil keine Sorgen um seinen Spieler. Marco Rose nominierte ihn trotzdem für das Match und bestätigte der Bild-Zeitung: "Lars soll Donnerstag dazukommen." Im Spiel gegen Rom könnte der Angreifer aber vorerst nur auf der Bank platznehmen. Zuletzt war er sechs Monate wegen eines Schienbeinbruchs außer Gefecht und feierte erst am vergangenen Samstag sein Comeback in der Bundesliga.

