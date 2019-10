Neben dem Fußballglück taumelt Lars Stindl (31) jetzt auch im Babyglück! Der Borussia Mönchengladbach-Kicker hätte eigentlich am Mittwoch mit seinen Vereinskollegen für ein Europa-League-Spiel nach Rom fliegen sollen. Der Team-Kapitän reiste aber später an, damit er seine Frau Tanita in den Kreißsaal begleiten konnte. Sein zweites Kind ließ sich allerdings ein bisschen Zeit, sodass Lars am Donnerstag doch noch auf dem Spielfeld erschien – und mit einem Handelfmeter sogar einen entscheidenden Punkt für sein Team ergatterte. Einen Tag später war Lars dann pünktlich zur Geburt seines Sohnes wieder zu Hause!

Das verkündete der Star-Kicker jetzt selbst auf Twitter: "Heute Mittag kam unser Sohn auf die Welt! Wir freuen uns riesig, vor allem, dass er auf Papa gewartet hat. Mama und Kind sind wohl auf." Wie sein Sohnemann heißt, verriet der 31-Jährige noch nicht. Auch auf ein Babybild können die Fans wohl nicht allzu bald hoffen. Sein Privatleben hält der frischgebackene Zweifach-Papa nämlich größtenteils aus der Öffentlichkeit raus.

Lars' erstes Kind kam bereits 2016 auf die Welt. Den Namen seines Töchterchens behielt er anfangs noch für sich. Erst, als er sich den Namen "Livia" auf seine Fußballschuhe drucken ließ, war klar, wie Lars und Tanita ihren Spross getauft haben könnten.

Getty Images Lars Stindl bei einem Spiel in Rom, 24. Oktober 2019

Instagram / l_stindl13 Lars Stindl mit seiner Familie in Dubai

Getty Images Lars Stindl bei einem Spiel in Glasgow

