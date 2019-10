Ist das ein Diss gegen Cody Simpson (22) und seine neue Liebe? Gerade hat Cody die australische Version von The Masked Singer gewonnen, da muss er auch schon einen fiesen Seitenhieb von Show-Jurorin Lindsay Lohan (33) einstecken. Die scheint nämlich gar nicht so gut auf den 22-Jährigen zu sprechen zu sein. Hat sie etwa ein Problem mit seiner Beziehung zu Miley Cyrus (26)? Einen Grund dazu gäbe es nämlich...

Denn Lindsay und Cody haben eine gemeinsame Vergangenheit, zumindest indirekt. Cody datete in der Vergangenheit Lindsays Schwester Aliana! Und offenbar würde LiLo ihn lieber wieder an deren Seite sehen und nicht neben Miley. Auf Instagram postete sie nun einen kleinen Seitenhieb gegen den Australier. "Wenn du realisierst, dass du versagt hast. Und du dich mit weniger begnügen musst", schrieb sie und vertaggte den Sänger sogar direkt. Er habe zwar "The Masked Singer" gewonnen, aber seine Zukunft verloren, erklärte sie weiter – löschte den Post später allerdings wieder. Klingt ganz so, als hätte die 33-Jährige ein Problem mit der Cody-Miley-Liebe.

Allerdings berichtete ein Insider dem Portal TMZ, LiLos Statement habe nichts mit Miley zu tun gehabt. Es sei nur eine Spitze gegen Cody und die ehemalige Beziehung zu Schwester Ali gewesen.

Getty Images Lindsay Lohan mit Schwester Aliana Lohan

Anzeige

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus und Cody Simpson im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Aliana Lohan im Dezember 2018 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de