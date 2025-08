Lindsay Lohan packt über Trauma durch Paparazzi-Terror aus

Lindsay Lohan (39) hat in einem Interview mit The Times offen über die Schattenseiten ihres frühen Ruhms gesprochen. Die Schauspielerin, die in den 2000er Jahren durch Filme wie "Freaky Friday" weltberühmt wurde, berichtete, dass die ständige Verfolgung durch Paparazzi für sie traumatische Erlebnisse mit sich brachte. "Ich habe eine extreme posttraumatische Belastungsstörung von diesen Erfahrungen", erklärte Lindsay. Damals sei sie immer wieder in die "invasivsten und wirklich beängstigenden Situationen" geraten, die sie nicht noch einmal erleben wolle. Ihr größter Wunsch sei, dass ihre Familie niemals in einem solchen Maß ins Visier der Boulevardpresse gerate.

In dem Gespräch zeigte sich Lindsay auch erleichtert darüber, dass der Druck in den letzten Jahren nachgelassen habe. Ihrer Ansicht nach sei das System der Promiüberwachung nicht mehr so extrem wie früher. Dank der sozialen Medien hätten Prominente heute die Möglichkeit, ihre Geschichte selbst zu erzählen und ihre Privatsphäre besser zu schützen. "Wir wussten damals nicht, wie man die private und öffentliche Seite des Lebens voneinander trennt, das musste ich erst lernen", so Lindsay. Dennoch bleibe die heutige Aufmerksamkeit, beispielsweise durch ständig filmende Smartphones, einschüchternd. Sie wünscht sich, dass Menschen einfach fragen, bevor sie ein Foto machen.

Inzwischen lebt Lindsay, die Mutter eines zweijährigen Sohnes ist, ein ruhiges und familienorientiertes Leben. Ihre neue Rolle als Mutter veränderte auch ihre Sicht auf ihre Schauspielkarriere. Bei neuen Projekten wie der Fortsetzung von "Freaky Friday", die demnächst in die Kinos kommt, ist die Vereinbarkeit mit dem Familienleben ihr oberstes Kriterium. Der Umzug nach Dubai vor einigen Jahren gewährte ihr zusätzlich mehr Privatsphäre. Dort schätzt sie vor allem die strengen Datenschutzgesetze, die ihr ein Gefühl von Sicherheit und Normalität geben – etwas, das in Hollywood für sie lange Zeit unerreichbar war.

Getty Images Lindsay Lohan, April 2025

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

