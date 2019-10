Mit diesem Geständnis berührte Herzogin Meghan (38) Millionen von Fans! In einem emotionalen Interview gab sie gegenüber Journalist Tom Bradby (52) zu, dass ihr das Leben als Frau an Prinz Harrys (35) Seite nicht immer leicht fallen würde. Mit dem royalen Status habe die ehemalige Schauspielerin teilweise ihre Probleme. Auch ihr Liebster plauderte in dem Gespräch ganz offen über den öffentlichen Druck, der auf ihm laste. Jetzt hat sich Tom zu der Doku geäußert, die um die Welt ging.

"Eine Sache, die es über Prinz Harry zu sagen gibt, ist: Egal ob privat oder in der Öffentlichkeit, wenn du ihm eine ehrliche Frage stellst, bekommst du auch eine ehrliche Antwort", erklärte der Brite in der ABC-Sendung Good Morning America. Während der Dreharbeiten für die Dokumentation "Harry & Meghan - An African Journey" habe der Nachrichtensprecher die beiden auch ganz privat kennengelernt und sei dabei auf ein Paar gestoßen, das durchaus verletzlich und angreifbar wirke. Weil er gewusst habe, dass hinter der Fassade nicht alles rosig aussehe, habe er versucht, ihre Geschichte so einfühlsam wie möglich zu erzählen.

Vor allem die Duchess gab gegenüber Tom ganz intime Details preis: Das Leben als Mutter in der royalen Welt sei nicht immer einfach und belaste sie teilweise. "Es ist schon viel los mit einem fünf Monate alten Kind. Nun, so ist das Leben. Ich glaube, das kann jede Mutter nachvollziehen", sagte sie in der Doku und zeigte eine ganz persönliche Seite von sich.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Journalist Tom Bradby

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

