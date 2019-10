Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) vertrauen dem Journalisten Tom Bradby (52) offenbar. Denn obwohl die beiden Royals aktuell mit der britischen Presse auf Kriegsfuß stehen, durfte Tom ihre kürzliche Afrika-Reise begleiten. Dort führte er sehr persönliche Interviews mit dem Paar. Darin ging es um das Verhältnis zwischen Harry und William – sowie über Meghans Herausforderungen mit dem königlichen Leben. Der Reporter offenbarte nun, dass beide auf ihn etwas angeschlagen wirkten!

Gegenüber Good Morning America erzählte Tom jetzt: "Ich wusste, dass hinter den Kulissen nicht alles rosig war. Allerdings hatte ich mir eigentlich eher vorgenommen, einen konventionellen, journalistischen Job zu machen." Da man in einer Royal-Doku jedoch auch eine Geschichte erzählen müsse, habe er jene erzählt, die sich ihm dort präsentiert habe.

Tom, der Prinz Harry bereits seit vielen Jahren kennt, erlebte ihn und Meghan als ein verletzliches Paar. "Ich denke, bei psychischen Problemen muss man seine Worte mit Bedacht wählen. Aber das war die Geschichte, die ich in ihnen erkannte, und in journalistischer Hinsicht schien es richtig zu sein, diese so empathisch wie möglich zu erzählen", erklärte der 52-Jährige.

SplashNews.com / Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg, 2019

i-Images via ZUMA Press / Zuma P / ActionPress Tom Bradby bei der Hochzeit von Pippa Middleton und James Matthews in der St. Marks Kirche, 2017

Hewitt / SplashNews.com / Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry in London, 2019

