Oliver Pocher (41) und Amira M. Alys Hochzeit war anscheinend traumhaft! Der Comedian und die Hairstylistin gaben sich am Samstag heimlich das Jawort. In einem kleinen Kreis feierte das Brautpaar seinen großen Tag im Sonnenschein auf den paradiesischen Maledivien. Bisher haben die Turteltauben nur wenige Schnappschüsse von der Feier geteilt. Umso mehr freuen sich ihre Fans über das neue Hochzeits-Pic im Netz!

Oli lud am Donnerstag einen Schnappschuss auf Instagram hoch: Während das Paar auf das Meer hinausschaut, posiert der Witzbold in der Dab-Position, einer beliebten Tanzfigur, bei der eine Hand in die Luft und eine vor den Kopf gestreckt wird. Auch seine Bildunterschrift ist wohl größtenteils als Scherz gemeint: "Platzende Hochzeitshosen, Strip-Einlagen auf den Malediven, warum Matze Knop noch wartet und was ist eigentlich in München, Dortmund, Leipzig und Leverkusen los...?"

Im ersten Teil spielt er auf wahre Ereignisse an: Amira bekam vor der Zeremonie von ihrem Zukünftigen einen überschwänglichen Lapdance, bei dem er die Hose runterließ – auch nach der Trauung hielt seine Hose nicht lange stand: Als er seine Braut traditionell über die Türschwelle heben wollte, platzte Oli glatt die Naht am Allerwertesten.

Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher an ihrem Hochzeitstag

Instagram / amira_m.aly Amira Aly

Getty Images; Instagram/oliverpocher Oliver Pocher mit gerissener Hose in einer Collage

