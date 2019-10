Ist Love Island-Sonnyboy Danilo Cristilli seiner Insel-Beauty Dijana Cvijetic vollkommen verfallen? Schon während der Zeit in der Liebes-Villa bekam er sein Mädchen absolut nicht mehr aus dem Kopf. Dijana bekam nach ihrem Exit überraschend die Möglichkeit, in die Show zurückzukehren – und so starteten sie und Danilo einen erneuten Versuch. Seitdem scheinen sie nahezu unzertrennlich zu sein. Im Promiflash-Interview verrät das Paar nun einige Details über sein Privatleben: Wie läuft es zwischen den verknallten Islandern nach dem Auszug aus der Villa – so ganz ohne Kameras und Mitbewohner?

Bei der alljährlichen Halloween Party von Natascha Ochsenknecht (55) im Berlin Dungeon gibt Danilo intime Einblicke preis und plaudert munter darauf los: "Ich fühle mich gut bei ihr." Promiflash hakt genauer nach und will von dem 22-Jährigen wissen, ob seine Dijana die beste Liebhaberin ist, die er je hatte. "Momentan, ja", platzt es aus dem Italiener heraus. Dijana fällt bei der frechen Antwort doch glatt selbst aus allen Wolken und ergänzt lächelnd, dass zwischen den beiden im Moment alles passt und es ihnen super geht.

Bezogen auf die Gerüchte, dass die Liebe zwischen den zwei angeblich nicht echt sein soll, erklärt Danilo, dass die Fake-Schlagzeilen ihn schon nicht kalt gelassen haben: "Für mich war es am Anfang schwer. Ich bin neu in dieser Welt." Die schöne Schweizerin kann hingegen darüber nur müde mit den Schultern zucken: "Das juckt uns nicht."

