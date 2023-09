Tränen fließen: Paulina macht Drama bei "Are You The One?"

Paulina Pilch gibt von Anfang an Gas! Die Brünette ist aktuell bei Are You The One? – Reality Stars in Love zu sehen und sorgte bereits für eine Menge Drama in der Villa: Sie bandelte mit Paco Herb an, der sah sich jedoch anderweitig um und handelte sich damit Ärger mit der Beauty ein. Nun will sie sich auf Danilo Cristilli (26) fokussieren– allerdings scheint auch das nicht klappen zu wollen: Mit Tränen in den Augen flüchtet sich Paulina jetzt aus einem Streit mit dem Italiener.

Der einstige Die Bachelorette-Teilnehmer und Jennifer Degenhart fühlen sich zueinander hingezogen – allerdings sind sie kein Perfect Match. Deshalb versucht der Italiener Paulina näher kennenzulernen. Als er sich aber abends lieber dafür entscheidet, wieder neben Jenny einzuschlafen, anstatt neben ihr, bringt es das Fass am nächsten Morgen zum Überlaufen. "Ich fühle mich hier wie die zweite Wahl, ich fühle mich wie der Depp vom Dienst", ärgert sich die 20-Jährige. Zusätzlich beharren sowohl Danilo als auch sie darauf, den Schlafplatz beizubehalten. "Ich schlafe da, wo ich geschlafen habe. Was nimmst du dir gerade raus, Danilo", wettert sie und läuft weinend davon, nachdem der 26-Jährige sie als Drama-Queen betitelte.

Die Zuschauer der Sendung sind genervt von Paulinas Verhalten. "Die ist einfach zu unreif! Sie sagt, sie wolle den Mann fürs Leben, kein Techtelmechtel! Und was macht sie?", kommentiert ein User einen Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Account der Realityshow.

Anzeige

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, Realitystar

Anzeige

RTLZWEI/Thomas Reiner Jennifer Degenhart

Anzeige

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de