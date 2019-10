Hat ihre Liebesgeschichte endlich ein Happy End gefunden? Bei Love Island war Danilo Cristilli sehr schnell hin und weg von Dijana Cvijetic. Die einstige Miss Universe Switzerland hatte dem Italiener so sehr den Kopf verdreht, dass er auch Wochen nach ihrem Exit nicht über sie hinweg war. Als die Schweizerin dann wieder in die Villa kam, war die Freude bei ihm daher groß. Jetzt scheinen sie sogar als Paar aus der Kuppelshow zu gehen.

Nachdem die zwei Turteltauben das Format im Halbfinale verlassen mussten, machten sie sich auf den Heimweg. Dabei teilte die Influencerin einen süßen Schnappschuss auf Instagram: Das gemeinsame Selfie betitelte die 25-Jährige vielsagend mit "Mein Gewinn". Scheinbar hat die wütende Ansprache seiner Mutter doch nicht alles beendet. Danilo schwärmt weiterhin für die Beauty, wie sein inniger Kuss auf ihre Wange belegt. Gut möglich, dass sie ihrer Beziehung auch weiterhin eine Chance geben.

Zusammen flogen die beiden sogar denselben Flughafen an. In Friedrichshafen, in der Nähe des Bodensees, angekommen, waren die beiden aber reichlich platt. "Null geschlafen", meinte der Schwabe, woraufhin die Blondine ergänzte: "Ja, wir sind beide so müde, aber das können wir heute Abend." Das taten die beiden dann jedoch getrennt. Während sich Danilo bei einer Gaming-Session mit seinem kleinen Bruder entspannte, traf sich Dijana mit ihrer besten Freundin.

RTL II Danilo und Dijana, "Love Island"-Kandidaten

Love Island, RTL II "Love Island"-Danilo und Dijana mit Danilos Mutter

RTL II / Magdalena Possert Dijana und Danilo bei ihrem "Love Island"-Exit

