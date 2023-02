Nach Marcellino-Drama: Dijana Cvijetic will keine Beziehung

Dijana Cvijetic (29) will sich auf sich selbst konzentrieren! In Sachen Liebe hat die einstige Love Island-Kandidatin schon einiges hinter sich. Im Juni 2022 verkündeten sie und ihr Ex Marcellino Kremers ihre Trennung. Seither geht es der Schweizerin ganz und gar nicht gut. Wegen ihrer mentalen Probleme lässt sie sich sogar in einer Klinik behandeln. Dass ihr Verflossener nun sogar öffentlich mit seiner Neuen turtelt, führte bei der Influencerin erneut zu Tränen. Jetzt betonte Dijana: Eine neue Beziehung will sie im Moment nicht!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein Follower wissen, ob die 29-Jährige wieder vergeben ist. Doch von einem neuen Mann an ihrer Seite will Dijana derzeit nichts wissen. "Eine Beziehung ist aktuell das Letzte, woran ich denke", versicherte sie. Dennoch merkte die Blondine an: "Meistens passiert im Leben immer das, was man am wenigsten erwartet." Aktuell wolle sich die Reality-TV-Bekanntheit aber auf sich fokussieren.

Kommt für Dijana womöglich sogar ein Comeback mit einem Ex-Partner infrage? Von diesem Gedanken zeigte sich die einstige Like Me – I'm Famous-Teilnehmerin wenig begeistert. "Es gibt ja einen Grund, wieso es nicht funktioniert hat. Bin kein Fan davon", meinte sie zu diesem Thema.

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers im August 2021

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de