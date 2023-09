Wieso wollte "Are You The One?"-Darya Danilo nachts küssen?

Darya Strelnikova wollte es offenbar nicht unversucht lassen. In der aktuellen Staffel von Are You The One? – Reality Stars in Love bandelte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit Fabio Knez an. Doch auch mit Danilo Cristilli (26) harmonierte es – offenbar besser als zunächst angenommen: Sie sind ein Perfect Match! Deshalb verbrachten sie eine gemeinsame Nacht im Boom Boom Room, wo die Beauty den Italiener küssen wollte. Darya verrät Promiflash nun die Gründe für ihren gescheiterten Knutschversuch.

In der Show ist zu sehen, wie das Model und der einstige Love Island-Teilnehmer gemeinsam im Bett liegen. Doch schlafen wollte die Münchnerin wohl nicht: Sie versucht Danilo zu küssen, der dreht sich aber schnell weg. Was hat sich Darya denn dabei gedacht? "Wir haben uns sehr gut verstanden und eine Anziehung war von Anfang an da. Wie ich schon vor Ort sagte: 'No risk, no fun'", erklärt sie Promiflash. Im ersten Moment habe sie es "erniedrigend" empfunden, dass er sie nicht küssen wollte. "Aber am Ende des Tages fand ich das gut, da er seinen Prinzipien treu geblieben ist", resümiert sie.

Und was sagt Fabio zu der Szene? "Da wir ja alle Single in der Villa waren und Darya von Anfang an Danilo am attraktivsten gefunden hat, kann ich das nachvollziehen", teilt der Münchner Promiflash seine Meinung mit und merkt an: "Allerdings muss ich schon sagen, dass ich sehr überrascht von der Aktion war […]. Ich hab gemerkt, dass Darya sich auch total unwohl damit gefühlt hat."

Instagram / darya Darya Strelnikova im August 2023

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, Realitystar

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

