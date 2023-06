"Geschehenes hinter mir lassen": Dijana Cvijetic wandert aus

Dijana Cvijetic (29) hat eine ziemlich schwere Zeit hinter sich. Die ehemalige Love Island-Kandidatin hatte in den letzten Monaten kein Geheimnis daraus gemacht, mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen zu haben. Wegen ihres Burn-outs konnte die Beauty teilweise tagelang nicht aufstehen, bis sie sich Anfang des Jahres einige Wochen in einer Reha-Klinik in der Schweiz auskurierte. Jetzt möchte Diana dem Ganzen den Rücken kehren: Sie wandert aus!

"Ich habe meine Wohnung in St. Gallen gekündigt und mich entschieden, nach Düsseldorf auszuwandern", berichtet sie gegenüber 20 Minuten. Wegen des Entzugs ihres Führerscheins, ihrer gesundheitlichen Verfassung und weiteren Hürden brauche sie einen Neustart. "Mit diesem Schritt kann ich am einfachsten das Geschehene hinter mir lassen und in eine unbeschwerte Zukunft blicken", verrät Dijana weiter. Sie brauche keine Erinnerungen an ihre Vergangenheit, weshalb sie sogar ihren kompletten Haushalt verkaufen oder verschenken wolle.

Dennoch falle es ihr nicht leicht, die Umzugskartons zu packen. Doch eine Sache macht ihr besondere Angst: "Als Familienmensch fürchte ich mich vor dem Moment, mich von meinen Liebsten zu verabschieden. Bereits der Gedanke daran schmerzt", gesteht Dijana. Dennoch freue sie sich auf alles, was auf sie zukommt – besonders in Hinsicht auf ihren Beruf.

