Danilos "Are You The One?"-VIP-Exit war schwer für Jenny!

Sie hatte ein bisschen daran zu knabbern! Bei Jennifer Degenhart und Danilo Cristilli (26) hatte es ab der ersten Sekunde bei Are You The One – Reality Stars in Love gefunkt. In der ersten Matchbox-Entscheidung war ihnen und den anderen Kandidaten klargemacht worden: Die beiden Love Island-Stars sind kein Perfect Match. Der Italiener konnte seines inzwischen in Darya Strelnikova finden. Und Danilos Auszug macht Jenny ziemlich zu schaffen!

"Es war sehr schwer für mich in dem Moment, weil wir eine tiefe Bindung aufgebaut haben", gibt die Kölnerin im Promiflash-Interview zu. Sie habe Angst gehabt, dass er etwas mit Darya haben wird. "Weil er mir auch sagte, dass er sie gut findet, sich beide sehr nah standen und viel geflirtet haben, sobald ich nicht in der Nähe war", erklärt die 25-Jährige weiter. Obwohl Danilo sie schon einmal wegen Paulina habe fallen lassen, habe sie versucht, ihm zu vertrauen. "Ich fand auch andere Männer gut und wusste nicht, wie weit ich jetzt gehen soll", verrät Jenny.

Dass Darya im Boom-Boom-Room versuchte, Danilo zu küssen, obwohl sie eine Verbindung zu Fabio aufgebaut hatte, scheint der Beauty besonders gegen den Strich zu gehen. "Gibt Fabio das Gefühl, dass sie ihn will, aber wenn ich nicht da bin und er auch nicht, versucht sie sich direkt bei der nächsten Gelegenheit körperlich Danilo anzunähern", regt sie sich gegenüber Promiflash auf. In Jennys Augen sei das falsch. "Ihr weiteres Verhalten hat nur bestätigt, was ich die ganze Zeit von ihr gedacht habe. Mehr Schein als Sein", findet die Studentin.

Instagram / jenniferdegenhart_ Jennifer Degenhart, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmerin

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, Realitystar

Instagram / jenniferdegenhart_ Jennifer Degenhart, TV-Bekanntheit

