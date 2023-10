Danilo Cristilli wurde als Jugendlicher sexuell missbraucht

Intimes Geständnis aus seiner Vergangenheit! Danilo Cristilli (26) ist für seine unterhaltsame Art bekannt. Auch in der aktuellen Promi-Staffel von Are You The One? gab der deutsche Realitystar mit italienischen Wurzeln einige Einblicke in sein Leben und seine Persönlichkeit. Doch eine ziemlich ernste Sache hatte der Schönling bisher für sich behalten. In einem Video packt Danilo über sein größtes Trauma aus!

In einem Youtube-Video spricht der 26-Jährige über ein schweres Thema. "Ich wurde mit 13 oder 14 Jahren sexuell missbraucht. Ein Mann hat mit mir gemacht, was er wollte, ohne dass ich mich wehren konnte", gibt der Schauspieler zu. Er sei angefasst worden, ohne dass er es gewollt habe. In dem Moment sei er nicht in der Lage gewesen, anders zu handeln – das bereue Danilo bis heute zutiefst. Der Schwabe fügt hinzu: "Der Schmerz, den ich mir da angetan habe, war so groß, dass er mich bis heute mitnimmt. [...] Es waren 14 Sekunden, die mein Leben verändert haben."

Im Jahr 2020 machte der Köln 50667-Star bereits eine traurige Beichte. Er gab zu, mit 13 Jahren eine Essstörung entwickelt zu haben. Der frühe Eintritt in die Welt des Profi-Fußballs setzte ihn stark unter Druck. Jahrelang habe er zwischen Fressattacke und Hunger gelebt.

RTL / Frank Beer Danilo Cristilli, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love" 2023

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, ehemaliger "Köln 50667"-Darsteller

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli mit seinen Kollegen vom FC 08 Villingen

