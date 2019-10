Pietro Lombardi (27) ist eben keine 19 mehr! Seit seinem Sieg bei DSDS 2011 sind inzwischen über acht Jahre vergangen und der Sänger hat nach diesem Sprungbrett eine beachtliche Karriere aufgebaut: Viele seiner Gute-Laune-Songs wurden zu Chartstürmern und füllen Konzerthallen in ganz Deutschland. Mittlerweile hat der Cap-Träger es sogar in die Jury von DSDS geschafft. Doch nicht nur Pietro ist älter geworden, sondern auch seine Fans!

In einer Instagram-Story teilte der 27-Jährige seine Follower-Statistik auf der Social-Media-Plattform. "Was für eine Statistik! Mir folgen genauso viele 45- bis 54-Jährige wie 13 bis 17", staunte der "Phänomenal"-Interpret und witzelte dann: "Schon verrückt, die Kinder gehen mir langsam flöten. Pietro wird alt!" Ebenfalls auffällig an der Aufstellung: 74 Prozent von Pietros Abonnenten sind Frauen! Diesen Umstand findet er besonders lustig: "Schwiegermamis Liebling, feier ich."

Ob Melissas (24) Mutter ihn ebenfalls lieben wird? Nachdem Pietro sich während ihrer Love Island-Teilnahme in die Beauty verguckt hat, daten die beiden sich jetzt. "Er ist sehr aufmerksam", schwärmte die 24-Jährige kürzlich von ihm. Außerdem schätze sie seine Ehrlichkeit und seinen Humor.

action press Pietro Lombardi während eines Auftritts im Megapark, Mallorca

action press Pietro Lombardi während eines Konzerts auf Mallorca

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

