Domenico De Cicco (36) ist außer sich! Der einstige Dschungelcamp-Kandidat ist dank seiner Teilnahmen an diversen TV-Shows auch auf Social-Media-Plattformen wie Instagram inzwischen bekannt wie ein bunter Hund: Über 150.000 Menschen folgen dem jungen Vater bereits. Doch darunter sind nicht nur Fans, wie er Ex-Bachelorette-Kandidat bereits feststellen musste. Mit Promiflash sprach Domenico über die zum Teil abstoßenden Nachrichten, die in seinem Postfach landen – und wie er gegen diese Trolls nun vorgeht!

Vor wenigen Tagen teilte Domenico einen Screenshot eines Instagram-Nachrichtenverlaufs: Eine unbekannte Dame schlug ihm zuerst vor, mit ihm und einer Freundin zu schlafen. Als er darauf nicht reagierte, schoss sie noch mehrere Sätze hinterher, in denen sie ihm 1000 Euro für sein Ejakulat bot. Zu viel für das TV-Gesicht – er postete den Verlauf im Netz. "Ich muss einfach jetzt über meinen Account darauf aufmerksam machen, damit ich den einen oder anderen abschrecken oder zum Nachdenken anregen kann. So kranke Menschen müssen einfach ans Licht gebracht werden", erklärte Domenico gegenüber Promiflash. Er bekomme schon seit Jahren viele solcher zum Teil ekligen Angebote auf der Fotoplattform, habe diese aber bisher immer ignoriert.

Domenico fühlt sich nicht schlecht, die anonyme Dame in gewisser Art und Weise bloßgestellt zu haben: "Ich habe sie sehr oft gewarnt, dass ich das öffentlich mache, wenn sie nicht aufhört", stellte der Papa klar. Immerhin habe er ihren Profilnamen zensiert. Einfach nur die Accounts zu blockieren, würde nichts ändern, da sich manche der Störenfriede immer wieder neue zulegen. "Ich poste einfach, was die schreiben, damit die sich mal schämen und selber merken, dass sie besser nicht mehr schreiben sollten", meinte der 36-Jährige. Für ihn sei es wichtig, dass Instagram wieder eine sicherere Plattform wird, schließlich nutzen auch viele Kinder das soziale Medium. Deswegen wolle er auch seine echten Fans dazu ermutigen,

ActionPress Domenico de Cicco, Reality-TV-Star

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, Reality-TV-Star

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco spielt mit seiner Tochter



