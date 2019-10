Marie Nasemann (30) verzichtete trotz ihrer Schwangerschaft nicht auf den Wiesn-Spaß! Am Donnerstag gab die frühere Germany's next Topmodel-Kandidatin überglücklich bekannt, Nachwuchs zu erwarten – und das nur knapp ein Jahr nach ihrer tragischen Fehlgeburt. In ihrer zweiten Kugel-Zeit hat die Schauspielerin mit fieser Übelkeit zu kämpfen. Doch davon lässt sich die 30-Jährige nicht unterkriegen – und so feierte Marie mit ihrem Mini-Bauch sogar auf dem Oktoberfest!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte das Model am Freitag einige Clips und Fotos aus den ersten Wochen ihrer Schwangerschaft – darunter auch Momentaufnahmen, die sie bei dem beliebten bayerischen Volksfest zeigen. "Ich habe es tatsächlich geschafft, ich war sechseinhalb Stunden nüchtern im Zelt und hatte richtig Spaß!", freut sich Marie in einem Video. In einem anderen Clip sieht man die Münchnerin voller Freude in Lederhose und Hemd tanzen – unter ihrem Oberteil zeichnet sich bereits da eine kleine Wölbung ab!

Doch so viel Energie genießt Marie zuletzt nicht immer: Wie die "Armans Secret"-Darstellerin ebenfalls erwähnte, schaffe sie es gelegentlich kaum aus dem Bett, weil sie Kreislaufprobleme habe. "Dass man so ausgeknockt sein kann, wusste ich nicht!", schilderte sie.

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Partner Sebastian

Instagram / marienasemann Marie Nasemann beim Oktoberfest 2019

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Freund (links) beim Oktoberfest 2019

