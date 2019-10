Marie Nasemann (30) kämpft mit den Nebenwirkungen ihrer Schwangerschaft! Am Donnerstag hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin überglücklich bekannt gegeben: Knapp ein Jahr nach ihrer Fehlgeburt erwarten das Model und sein Partner erneut ein Baby! Die Wartezeit auf ihren Nachwuchs sei allerdings nicht ganz so entspannt, wie die 30-Jährige gehofft habe: Schon zu Beginn ihrer Schwangerschaft habe Marie mit Übelkeit und Schwäche zu kämpfen gehabt!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Münchnerin am Freitag mehrere Videos, die sie Anfang September aufgenommen hatte. Damals wusste sie bereits von dem Leben in ihrem Bauch – und bekam die Folgen deutlich zu spüren: "Mir geht es richtig, richtig scheiße, schon seit zwei Wochen. Ich leide krass unter Übelkeit, habe Schwangerschafts-Alzheimer, Kreislaufprobleme. Eigentlich liege ich die ganze Zeit nur im Bett!", erklärte Marie und ermahnte ihre Followerinnen, sich gut zu überlegen, ob sie unter solchen Umständen schwanger werden wollen: "Das ist wie ein Kater und Magen-Darm – und das 24 Stunden, sieben Tage!"

Vorher habe sie die Leiden werdender Mamas nie wirklich ernst genommen: "Wenn mir andere Frauen erzählt haben, dass es ihnen echt übel ging, dachte ich immer, dass die ein bisschen übertreiben. Dass man so ausgeknockt sein kann, wusste ich nicht!" Während ihrer ersten Schwangerschaft habe Marie nicht so gelitten.

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Partner Sebastian

Andreas Rentz/GettyImages Marie Nasemann bei einem Event 2016

Instagram / marienasemann Marie Nasemann und ihr Freund Sebastian

