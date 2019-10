Das hätte man wohl so gar nicht erwartet! Die Sex and the City-Darstellerin Sarah Jessica Parker (54), die in der Serie die Rolle der modebewussten Carrie Bradshaw einnahm, ist schon seit Jahren nicht mehr so richtig in Kauflaune gewesen. Der Charakter, den Sarah in der Kultserie verkörperte, ist hingegen für ausgiebige und reichliche Shoppingtouren bekannt. In der Realität ist die 54-Jährige aber eher das komplette Gegenteil!

In der australischen Radiosendung Fifi, Fev & Byron verrät sie nun: "Shoppen kann mir manchmal Angst machen. Ich fühle mich schlecht [...] Ich kaufe etwas und dann denke ich mir: 'Brauche ich das wirklich? Wird es mir in fünf Jahren noch gefallen? Wird es in fünf Jahren auch noch gut an mir aussehen?'" Ziemlich viele Fragen also, die sich die Schauspielerin stellt. Sie erklärt außerdem, dass sie seit Jahren keine verrückte Käuferin mehr ist. Früher sei es noch ganz anders gewesen, aber heute achte sie mehr darauf, was sie einkauft.

In Australien machte Sarah übrigens Werbung für ihre neue Schuhkollektion SJP und gab sogar Seminare. Fans konnten sich mit ihr unterhalten, Selfies machen und ein Autogramm abstauben. In ihren Schulungen soll sie Einblicke in ihre Unternehmen gegeben und einige Details der Show-Branche preisgegeben haben.

